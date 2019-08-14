Xiaomi представила відеореєстратор, який автоматично записує момент ДТП: деталі та ціна

Компанія Xiaomi представила відеореєстратор 70Mai Smart Car DVR 2, який здатний автоматично починати запис одразу після моменту ДТП. Ґаджет приваблює своїми характеристиками та доступною ціною.

Основні характеристики. Як повідомляє Gizmochina Smart Car DVR 2 оснащений сенсором OmniVision з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів, світосильною (f / 1.8) оптикою і кутом огляду 140 градусів.

Читайте також: Норвежці анонсували швидкісний електрокар Fresco Reverie: що про нього відомо

"Серцем" відеореєстратора став процесор HiSilicon Hi3556V200. За заявою виробника, він здатний забезпечити ступінь стиснення на 30% більше порівняно з традиційним декодуванням H.264.



Відеореєстратор Smart Car DVR 2 отримав низку корисних функцій та переваг

Вбудований G-сенсор дає змогу почати запис при зіткненні, навіть якщо машина припаркована і реєстратор знаходиться в сплячому режимі. Пристрій зберігає відеоматеріал дорожнього інциденту окремо від записів, що ведуться в постійному режимі поверх вже відзнятого матеріалу.



Smart Car DVR 2 найді у продаж за дуже доступною ціною

Окрім того в Smart Car DVR 2 передбачено Wi-Fi модуль, який дає змогу завантажувати і переглядати раніше записані відео на смартфоні.

Дата старту продажів та ціна. Вартість новинки становить 42 долари (близько 1 100 гривень), дата початку продажів оголосять пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно