Xiaomi Redmi Note 7: компанія оголосила дату виходу міжнародної версії смартфона

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 став дуже популярним в Китаї, проте за межами Піднебесної він досі не надійшов у продаж. Представник Xiaomi повідомив, що незабаром ця ситуація зміниться і оголосив дату виходу Xiaomi Redmi Note 7 для міжнародного ринку.

Таке повідомлення опублікував у своєму Twitter-акаунті міжнародний віце-президент та голова індійського підрозділу Xiaomi Ману Кумар Джейн.

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За його словами, Xiaomi Redmi Note 7 вже 28 лютого 2019 року з'явиться в Індії.

We promised a game changer & here it is! The #ǝɟᴉ7ƃnɥʇ phone #RedmiNote7 will launch on 28th Feb, 2019!



Mi Fans, mark the date! RT & spread the word if you want to own this beast.



PS: there are more than 7 uber cool hints in this picture. Any guesses? #ԀW8ㄣ pic.twitter.com/oVL22Pksvc — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 14 лютого 2019 р.

Після цього можна сподіватися, що новинка вийде на ринки й інших регіонів.

Нагадаємо, Xiaomi Redmi Note 7 отримав 48-мегапіксельну основну камеру і при цьому коштує від 147 доларів.

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