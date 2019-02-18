Xiaomi Redmi Note 7: компанія оголосила дату виходу міжнародної версії смартфона
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 став дуже популярним в Китаї, проте за межами Піднебесної він досі не надійшов у продаж. Представник Xiaomi повідомив, що незабаром ця ситуація зміниться і оголосив дату виходу Xiaomi Redmi Note 7 для міжнародного ринку.
Таке повідомлення опублікував у своєму Twitter-акаунті міжнародний віце-президент та голова індійського підрозділу Xiaomi Ману Кумар Джейн.
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За його словами, Xiaomi Redmi Note 7 вже 28 лютого 2019 року з'явиться в Індії.
Після цього можна сподіватися, що новинка вийде на ринки й інших регіонів.
Нагадаємо, Xiaomi Redmi Note 7 отримав 48-мегапіксельну основну камеру і при цьому коштує від 147 доларів.
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