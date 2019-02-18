Xiaomi Redmi Note 7: компанія оголосила дату виходу міжнародної версії смартфона

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Xiaomi Redmi Note 7: дата виходу міжнародної версії
Xiaomi Redmi Note 7: дата виходу міжнародної версії / Фото з вільних джерел

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 став дуже популярним в Китаї, проте за межами Піднебесної він досі не надійшов у продаж. Представник Xiaomi повідомив, що незабаром ця ситуація зміниться і оголосив дату виходу Xiaomi Redmi Note 7 для міжнародного ринку.

Таке повідомлення опублікував у своєму Twitter-акаунті міжнародний віце-президент та голова індійського підрозділу Xiaomi Ману Кумар Джейн.

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За його словами, Xiaomi Redmi Note 7 вже 28 лютого 2019 року з'явиться в Індії.

Після цього можна сподіватися, що новинка вийде на ринки й інших регіонів.

Нагадаємо, Xiaomi Redmi Note 7 отримав 48-мегапіксельну основну камеру і при цьому коштує від 147 доларів.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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