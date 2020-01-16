Xiaomi випустила механічну Bluetooth-клавіатуру для жінок з незвичайним дизайном

Компанія Xiaomi анонсувала на власному краудфандинговому майданчику оригінальну механічну клавіатуру Luofei. Вона відрізняється від аналогів вкрай незвичайним оформленням.

Особливості клавіатури Luofei

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При скромних розмірах 306х114,5х30,6 мм клавіатура важить 810 грамів. Luofei можна використовувати як з проводом, підключивши комплектний micro-USB кабель, так і через Bluetooth.



Клавіатура механічна і її можна підключати, як кабелем, так і через Bluetooth

Усередині аксесуара встановлений акумулятор місткістю 4000 мАг. За запевненням виробника, клавіатура сумісна з усіма актуальними операційними системами: Windows, macOS, iOS і Android.



Клавіатуру від Xiaomi можна підключити до найпопулярніших операційних систем

Фішкою новинки стало те, що кожна її клавіша пофарбована в унікальний колір, а вся палітра представлена ​​відтінками губних помад. Дизайн пристрою з одного боку виконаний у вигляді палетки для макіяжу, з іншого – нагадує друкарську машинку завдяки округлим клавішам.

Ціна

У Китаї ціна механічної клавіатури Luofei становить близько 95 доларів.

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