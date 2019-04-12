Xiaomi випустила розумний перекладач, який виглядає дещо дивно

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Xiaomi випустила розумний перекладач
Xiaomi випустила розумний перекладач

Китайська компанія Xiaomi представила чергову новинку – розумний перекладач Lighten AI Translator H4. Продажі новинки будуть запущені після збору коштів на майданчику колективного фінансування Youpin.

Як пише gizmochina, наразі новинка вміє перекладати з англійської на китайську.

Але найімовірніше, перелік мов буде доповнено. Треба зауважити, що він має цікаву конструкцію, тож вперше глянувши на нього не вгадаєш, що саме робить ґаджет.

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Xiaomi випустила розумний перекладач

Поки він перекладає лише з англійської на китайську 

Характеристики. Lighten AI Translator H4 оснащений чіпом Intel з підтримкою штучного інтелекту, вакуумним стабілізатором. Також новинка має 12 Мп сенсор зображення Sony IMX214, власне, за допомогою якого і відбувається розпізнавання слів. Він працює на акумуляторі, ємністю 2600 мАг.

Як працює. Користувач вибирає конкретне слово, апарат його зчитує та передає інформацію на смартфон, який підключається через Bluetooth.

Ціна. Вартість Lighten AI Translator H4 становить 59 доларів (1600 гривень). За попередніми даними, продаж стартує 23 травня.

Розумний перекладач Lighten AI Translator H4: відео 

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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