Xiaomi випустила цікавий годинник

Китайська компанія Xiaomi представила на краудфандинговій платформі Youpin свій новий годинник під назвою Ultratime Zero Quartz. Він отримав одну стрілку та мармуровим циферблатом.

Щоправда, Xiaomi на виробляла цей годинник. Виробництвом займалась компанія-партнер Beijing Taihuo Red Bird Technology Co., Ltd.

Що цікавого має новинка. Це механічний годинник, на дизайн якого її надихнув "сонячний циферблат".

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Новинка отримала сталевий корпус товщиною 9 мм. Циферблат виготовлений із справжнього мармуру має діаметр 42 мм. Годинник покритий штучним сапфіровим склом.

Ціна. Новинка оцінена у 1080 юанів (це 160 доларів або 4200 гривень).

Циферблат зроблений з мармуру

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