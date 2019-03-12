Xiaomi випустила цікавий годинник

588 Читать новость на русском
Xiaomi випустила цікавий годинник
Xiaomi випустила цікавий годинник

Китайська компанія Xiaomi представила на краудфандинговій платформі Youpin свій новий годинник під назвою Ultratime Zero Quartz. Він отримав одну стрілку та мармуровим циферблатом.

Щоправда, Xiaomi на виробляла цей годинник. Виробництвом займалась компанія-партнер Beijing Taihuo Red Bird Technology Co., Ltd.

Що цікавого має новинка. Це механічний годинник, на дизайн якого її надихнув "сонячний циферблат".

Читайте також:  Майбутні продукти Apple зведуть всіх з розуму, – Тім Кук

Новинка отримала сталевий корпус товщиною 9 мм. Циферблат виготовлений із справжнього мармуру має діаметр 42 мм. Годинник покритий штучним сапфіровим склом.

Ціна. Новинка оцінена у 1080 юанів (це 160 доларів або 4200 гривень).

Xiaomi випустила цікавий годинник

Циферблат зроблений з мармуру

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Наомі Кемпбелл знову вийшла в світ зі своїм 25-річним бойфрендом
сьогодні
2445
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
721
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
9 березня 20:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3206
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1784
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 873
Посіпака, iPhone та Кім Чин Ин — кумедні меми на смартфон Samsung Galaxy S10+
7 березня 11:09 Посіпака, iPhone та Кім Чин Ин — кумедні меми на смартфон Samsung Galaxy S10+
871
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук