Xiaomi випустила власну електронну книгу

Китайська компанія Xiaomi здивувала черговою новинкою – електронну книгу під назвою iReader T6. Новинка дуже компактна – її маса становить 158 грамів, тобто вона легша за деякі смартфони. Товщина книжки – 7,4 мм.

Як передає GizChina, електронна книга підтримує формати EBK, TXT, EPUB, PDF і Mobi.

Характеристики. Девайс оснащений 6-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1448х1072 пікселів. Він має підсвічування із 20 рівнями яскравості.

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Працює новинка на процесорі iMX6 від компанії Freescale Semiconductor у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Ємність батареї становить 1500 мАг. За запевненням розробників, цього має вистачити на кілька тижнів читання без підзарядки. Також Xiaomi Reader T6 підтримує пробудження зі сплячого режиму при відкритті чохла.

Електронна книга Xiaomi Reader T6: відео

Крім того, інженери додали фізичну кнопку перемикання з вертикального в горизонтальний режим.

Ціна. Xiaomi Reader T6 надійде на китайський ринок за ціною 140 доларів (3 800 гривень). Коли новинка надійде у продаж – поки невідомо.

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