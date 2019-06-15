Як самознищити Google-аккаунт у випадку своєї смерті

Якщо ви користуєтеся Gmail, картами, пошуковиком або іншими сервісами Google, то, швидше за все, компанія зберігає чимало інформації про вас. На випадок власної смерті можна налаштувати обліковий запис на автоматичне видалення.

Функція отримала назву "Про всяк випадок". Там можна вибрати період бездіяльності, після якого аккаунт та вся інформація видаляться автоматично, або доступ до неї матиме лише обмежене коло людей.

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За замовчуванням, період бездіяльності триватиме три місяці. Також є варіант на півроку, рік або ж 18 місяців. Відповідно, чим ближче до обраної дати, тим частіше на пошту користувача приходитимуть "нагадайки" із проханнями скористатись аккаунтом.



За допомогою нової функції від Google можна видалити свій аккаунт

Щоб активувати функцію потрібно ввести номер телефону. Далі можна вибрати функцію автоматичного видалення облікового запису, або ввести до 10 контактів, до яких Google звернеться після того, як ваш аккаунт буде неактивним. А також можна обрати тим інформації, котра буде доступна тим чи іншим людям.

Ще можна налаштувати автовідповідач, котрий надішле заздалегідь заготовлений лист всім, хто напише вам після закінчення періоду бездіяльності.

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