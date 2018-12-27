Який би вигляд мали носи людей, якщо б ми жили на Марсі

Якби люди могли жити на Марсі, то їхні носи деформувались. Польська дизайнерка Марта Флісіковська вирішила припустити, яких змін зазнали б носи і створила відповідні моделі.

Про це повідомляє Naked science, передає dt.ua.

Це моделювання вона роздрукувала на 3D-принтері.

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Зокрема, Флісіковська вважає, що у випадку, якщо люди почнуть жити на Марсі, то ніс людини видозмінювався у ході еволюції і залежить від того, в яких кліматичних умовах жили предки різних народів.

Так, широкий і низький ніс характерний для тих, хто живе у спекотному і вологому кліматі. Вузький і високий ніс, навпаки, мають жителі холодних регіонів.

Під час роботи дизайнерка врахувала відомі на сьогодні кліматичні умови Марса і спроектувала різні варіанти носів.

Так можуть виглядати "марсіани"

На принтері вона роздрукувала 3 види, які вважає найбільш правдоподібними. Перший має дві пари ніздрів для більш ефективного зігрівання повітря. Другий ніс плоский, таким чином він менш схильний до сонячних опіків і краще підходить для частого носіння шолома. Третій – хвилястої форми, що має поліпшити резонування.

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