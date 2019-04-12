Які компанії України могли би працювати на Марсі

Виходити на міжнародний рівень – це вже несолідно. Масштаби роботи компанії дійсно вражають, якщо вона зазіхає на космос. YouControl дослідив, представники яких галузей мають найбільше перспектив для успіху поза Землею.

На думку членів Всесвітньої Ради з питань космічних технологій, бізнес із п'яти галузей вже в осяжній перспективі може починати підкорювати позаземні простори. Вони говорять про представників сфер транспорту, видобутку, енергетики, будівництва або гостинності. Якщо говорити про Україну, то в нас не так багато компаній, які за масштабами діяльності можуть конкурувати з колегами зі США чи Європи навіть на Землі.

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Експерти YouControl вирішили проаналізувати, які з підприємств України з перелічених вище п’яти галузей отримують найбільші доходи і все ж мають найбільше шансів вийти не те що на іноземний, а на космічний ринок. Звичайно, обіграти Ілона Маска та інших активних космічних бізнесменів їм буде складно, але погана та компанія, яка не мріє стати міжгалактичною!

Транспорт

У трійку найпотужніших транспортних компаній України входять дві, що займаються залізничними перевезеннями (АТ "Українська залізниця", ТОВ "Лемтранс") і одна – авіа (ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"). І їхня виручка за рік перевищує 100 мільярдів гривень.

Енергетика

Дві з трьох ТОП-компаній, що працюють в енергетиці, – державні (ДП "Енергоринок", ДП "Енергоатом"). Серед приватних до лідерів змогло пробитися лише АТ "ДТЕК". Разом вони отримали понад 200 мільярдів гривень виручки за 2017 рік.

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Добування

У ТОП-3 найбільших добувних підприємств потрапили пов’язані з газом, нафтою та вугіллям недержавні компанії (АТ "Укргазвидобування", ПАТ "ДТЕК ПавлоградВугілля" та ПАТ "УкрНафта"). За 2017 рік вони згенерували виручку в сумі понад 150 мільярдів гривень.

Будівництво

Найбільшу виручку, а відповідно і масштаби роботи, мають компанії, які займаються автомобільними дорогами та будують житло (ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком", ТОВ "Автомагістраль-Південь" та ПАТ "Холдингова компанія КиївМіськБуд"). Хоча ТОП-3 підприємства в будівельній галузі за 2017 рік “напрацювали” лише на суму близько 10 мільярдів гривень.

Готелі

Дві компанії, що лідирують у готельному бізнесі, мають одні із найбільш фешенебельних готелів столиці (ТОВ "Готель Менеджмент" та ТОВ "Гранд Менеджмент"). А ще одна – ПАТ "Нові інжинірингові технології" – надає консалтингові послуги, в тому числі у сфері туризму. Хоча їхня виручка (близько 1 мільярда гривень) і значна для ринку, порівняно з іншими галузями вони програють.

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