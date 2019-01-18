Японія запустила ракету Epsilon з кількома легкими супутниками

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спільно з міністерством освіти, культури, спорту, науки і технологій в п'ятницю безпечно здійснило запуск ракети-носія Epsilon з космодрому Утіноура на південному заході країни.

Про це повідомило Японське аерокосмічне агентство JAHA.

Читайте також: Як організм астронавтів адаптується до життя в космосі: на МКС розпочали масштабні дослідження

Це вже четвертий за рахунком запуск ракети такого типу. Epsilon вперше повинен вивести на орбіту не один, а відразу сім невеликих супутників. Серед них – низка експериментальних апаратів, один з яких здатний генерувати спеціальні частинки, схожі на падаючі зірки. Його випробування, як очікується, можна буде спостерігати з Землі.

Попередній запуск Epsilon із супутником ASNARO-2 для спостереження за поверхнею Землі був здійснений в січні минулого року. JAXA розраховує використовувати цю ракету для виведення на орбіту невеликих апаратів, щоб не задіяти для цього більш важку і дорогу H2A.

Наразі Японія використовує в своїй космічній програмі, головним чином, важку ракету-носій H2A, кожен запуск якої обходиться в 10 мілярдів ієн 90 мільйонів доларів, що набагато дорожче ніж світові аналоги. Від її використання JAXA планує відмовитися до 2023 року, коли завершиться розробка більш ефективної ракети H-3. Паралельно йде вдосконалення Epsilon з метою розширення її застосування.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно