Японія запустила ракету Epsilon з кількома легкими супутниками

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Ракета H2A
Ракета H2A / Фото з відкритих джерел

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спільно з міністерством освіти, культури, спорту, науки і технологій в п'ятницю безпечно здійснило запуск ракети-носія Epsilon з космодрому Утіноура на південному заході країни.

Про це повідомило Японське аерокосмічне агентство JAHA.

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Це вже четвертий за рахунком запуск ракети такого типу. Epsilon вперше повинен вивести на орбіту не один, а відразу сім невеликих супутників. Серед них – низка експериментальних апаратів, один з яких здатний генерувати спеціальні частинки, схожі на падаючі зірки. Його випробування, як очікується, можна буде спостерігати з Землі.

Попередній запуск Epsilon із супутником ASNARO-2 для спостереження за поверхнею Землі був здійснений в січні минулого року. JAXA розраховує використовувати цю ракету для виведення на орбіту невеликих апаратів, щоб не задіяти для цього більш важку і дорогу H2A.

Наразі Японія використовує в своїй космічній програмі, головним чином, важку ракету-носій H2A, кожен запуск якої обходиться в 10 мілярдів ієн 90 мільйонів доларів, що набагато дорожче ніж світові аналоги. Від її використання JAXA планує відмовитися до 2023 року, коли завершиться розробка більш ефективної ракети H-3. Паралельно йде вдосконалення Epsilon з метою розширення її застосування.

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Теги: Техно Космос Японія
Джерело: 24 Канал
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