YouTube "оновить" старі кліпи на сайті

Музична колекція популярного відеохостингу YouTube нараховує тисячі кліпів популярних виконавців, однак не всі вони мають хорошу якість. Керівництво сервісу вирішило змінити цю ситуацію за допомогою масового ремастерингу класичних записів.

Деталі оновлення відео. Сервіс анонсував початок співпраці з медіахолдингом Universal Music Group (UMG). Разом вони створять оновлені версії знаменитих кліпів з кращою якістю зображення і стереозвуком.

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При цьому посилання, кількість переглядів і лайків у оновлених відеороликів збережуться після заміни контенту на нову версію.

Очікується, що до кінця 2020 року оновлять більше тисячі кліпів різних жанрів і виконавців. Як приклад відеохостинг опублікував кадр з оновленого ролика на пісню Sabotage групи Beastie Boys, порівнявши його з оригіналом 25-річної давності, а також саме відео в новій якості.



Порівняння оригінального кадру (зверху) і ремастера (знизу)

Оновлений відеокліп Beastie Boys – Sabotage: дивіться відео

Які відеокліпи вже оновили? Ознайомитися зі списком оновлених треків можна за допомогою пошукового запиту з текстом Remastered in HD на YouTube.

Які відеокліпи поки не оновлюватимуть? Наразі договір про співпрацю підписав тільки лейбл UMG – поява "прокачаних" кліпів таких виконавців, як Майкл Джексон, Prince, Oasis, Eurythmics і Foo Fighters затримається до укладення домовленостей з іншими правовласниками.

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