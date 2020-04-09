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Запуск "Союз МС-16": на МКС відправляються троє членів екіпажу: онлайн-трансляція

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Політ нового екіпажу на МКС / ferra.ru

На Міжнародну космічну станцію відправляється 63 довгострокова експедиція. 9 квітня відбувається запуск пілотованого корабля "Союз МС-16" з екіпажем у складі американця Кріса Кессіді і росіян Анатолія Іванишина і Івана Вагнера.

Експедиція МКС-63 триватиме 196 діб. Запуск відбувається із космодрому Байконур в Казахстані. Якщо все пройде планово, екіпаж добереться до пункту призначення за чотири витка, тобто через 6 годин.

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Запуск "Союз МС-16 на МКС: онлайн-трансляція

Аби унеможливити проникнення коронавірусної інфекції на станцію, екіпаж перед польотом пробув 1,5 місяці на жорсткому карантині.

Троє астронавтів відбули жорсткий карантин / newsbreak.com

До речі, вже у травні або червні відбудеться дебютний пілотований політ на МКС приватного американського корабля Crew Dragon. За планами, на борту будуть два астронавти – Даглас Херлі і Боб Бенкен. Вони проведуть на станції два тижні.

Що таке МКС? Це пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС обертається навколо Землі на висоті близько 415 кілометрів.

На станції проводять чимало наукових експериментів, які неможливо проводити на Землі. Зокрема, на МКС вивчають космічну біологію, астрономію, невагомість, космічну медицину, а також вивчають космічну погоду та погоду на Землі.

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Теги: МКС Новини Техно Техно Космос
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