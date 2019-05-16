Зеленський виступить на масштабній конференції іForum 2019

Новообраний президент України Володимир Зеленський планує виступити із доповіддю на найбільшій оффлайн-конференції в Україні – іForum 2019. Відзначимо, форум присвячений проблемам розвитку інтернету й охоплює весь спектр пов'язаних з ним питань.

Про що говоритиме Зеленський? Володимир Зеленський виступить на іForum 2019 вже 23 травня із доповіддю на тему "Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом".

Читайте також: Work.ua запустив цікавий розділ, що допоможе визначитись із професією

Повідомлення із анонсом події опублікували на офіційній сторінці команди Зеленського у Facebook.

Що відомо про iForum? Відзначимо, конференція iForum має сім основних напрямків з тематичними виступами.

В 2019 році в програмі такі напрямки: інтернет-бізнес, стартапи / Blockchain, реклама і просування, інтернет-технології, майбутнє (технології, бізнес, освіта, суспільство), Digital Fun та CRM.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно