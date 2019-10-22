Живий смартфон: створили чохол зі штучної шкіри, що реагує на дотики

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Створили чохол зі штучної шкіри, що реагує на дотики
Створили чохол зі штучної шкіри, що реагує на дотики / Скріншот з відео

Французький розробник Марк Тейссен з компанії Telecom Paris розробив штучну шкіру для девайсів. Її можна використовувати як чохол. Цей матеріал реагує на дотики.

Як передає newscientist.com, це штучна шкіра реагує на різні жести, наприклад пощипування, погладжування і лоскіт. Розробник пояснює, що такий чохол допоможе краще передавати емоційне спілкування людини.

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Як працює? Штучна шкіра вміє пов’язувати різні жести з певними емоціями. Так натиск на шкіру прив’язали до гніву, постукування – із залученням уваги, а погладжування пов'язані із забезпеченням комфорту.

Наразі створили два прототипи: один нагадує людську шкіру, а інший має більш однорідну поверхню.

Як працює штучна шкіра: відео

Із цієї шкіри створили чохол для телефону, комп'ютерну сенсорну панель і розумні годинник. Але це не кінцевий варіант. Наступним кроком буде розробка більш реалістичної шкіри із вбудованими волоссям і датчиками температури.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Розробки
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