Змагання двох Tesla: Ілон Маск продемонстрував основні переваги швидкісних тунелів

Швидкісний тунель компанії Boring Company довів свою ефективність доволі незвичним способом. В експерименті, який виявив важливу особливість підземних доріг, взяли участь два автомобілі Tesla.

Головна мета створення підземних тунелів. Як повідомляє Business Insider, суть експерименту полягала в тому, щоб довести ефективність використання підземних тунелів Boring Company.

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Засновник компанії Ілон Маск вважає, що вони здатні вирішити проблему завантаженості доріг мегаполісів, даючи змогу швидко дістатися до пункту призначення. Для цього під містами повинні бути створені цілі мережі підземних трас.

Деталі експерименту. Гонка почалася з одного місця, але перший електромобіль Tesla переміщався по міських вулицях, а другий опустився в підземний тунель. Останній без будь-яких перешкод доїхав до фінішу за 1 хвилину 36 секунд, тоді як першому із-за великої кількості машин на дорогах вдалося дістатися до зазначеного місця тільки за 4 хвилини 45 секунд.

Гонка двох автомобілів Tesla – дивіться відео

Уважні глядачі помітили, що в тунелі автомобіль переміщувався по звичайній дорозі, а не за допомогою рейок або додаткових коліс, як було спочатку заявлено в концепті. Ілон Маск підтвердив це і зазначив, що так набагато простіше. До того ж, по дорозі електрокар здатний їхати самостійно.

Дата комерційного запуску тунелей. Раніше Ілон Маск заявив, що перший комерційний тунель Boring Company відкриється до кінця року. Він буде з'єднувати два кінця конференц-центру Лас-Вегаса, розташованих на відстані майже двох кілометрів один від одного.

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