Користувачі Facebook вирішили штурмувати Зону 51: веселі меми

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Зона 51 - штурм 20 вересн 2019 і відомомсті про Зону 51 і меми
Зона 51: штурм

Користувачі Facebook вирішили взяти штурмом відому військову базу Зона 51. Вже навіть обрали конкретний час – 20 вересня 03:00 ночі. Також люди озброїлись девізом "Вони не можуть зупинити усіх із нас!". При цьому подія вже породила чимало мемів, які активно поширюють у соцмережах.

Організатором акції зі штурму Зони 51 є спільнота Shitposting cuz im in shambles, яке публікує різні меми та жарти. Аби привернути увагу користувачів вони створили зустріч Storm Area 51, They Can not Stop All of Us.

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Однак, цей жарт, схоже, вийшов з під контролю. Наразі до зустрічі вже приєдналося понад 900 тисяч користувачів і їхня кількість постійно зростає.

Що відомо про Зону 51? Це секретна військова база США, розташована на півдні штату Невада, в 140 кілометрах на північний захід від Лас-Вегаса. Над зоною заборонене повітряне сполучення.

Донедавна це був дуже засекречений об’єкт. Існування Зони 51 влада США визнала тільки в 2013 році. Ця зона неодноразово згадувалась у фільмах та серіалах. І її асоціюють із дослідженням інопланетянам.

За офіційними даними, в Зоні 51 розробляють експериментальні літальні апарати і системи озброєння.

Що каже військове керівництво. На підходах до бази розміщено чимало застережних знаків, які інформують про те, що військовим дозволено стріляти на ураження. Спікер ВПС США застерегла тих, хто планує спробу проникнення на будь-які військові бази, і заявила, що армія завжди готова захищати США та її активи.

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Теги: Новини Техно Техно Новини США Facebook Інтернет
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