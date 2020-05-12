Zoom нарешті зроблять безпечнішим: компанія купила стартап Keybase

Після запровадження карантину та перехід багатьох працівників на віддалену роботу популярність сервісу для відеоконференцій Zoom різко зросла. Однак, багато експертів критикують сервіс через незахищеність даних.

Схоже, незабаром ситуація зміниться, адже Zoom Video Communications купив стартапу Keybase, що розробляє чат-платформу з наскрізним шифруванням. Про це сказано у блозі компанії.

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Як розповів головний виконавчий директор Zoom Ерік Юань, компанія планує розробити наскрізне шифрування для відеоконференцій. на це піде кілька місяців. Купівля Keybase допоможе прискорити роботу над впровадженням нової функції.

Що не так із Zoom

Наразі у сервісі Zoom не передбачено наскрізне шифрування даних. Тож ця обставина дає змогу, як розробнику, так і стороннім користувачам, спостерігати за приватними відеоконференціями.

Тож експерт з кібербезпеки не рекомендують обговорювати через Zoom важливі плани компанії, ділитись секретними даними тощо. Такі компанії як SpaceX, Google, NASA та інші вже заборонили працівникам користуватись сервісом Zoom на роботі.

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Що відомо про Keybase

Це американський стартап, заснований в лютому 2014 року. Він розробив Slack-подібну платформу для обміну повідомленнями, яка забезпечує наскрізне шифрування під час сеансу обміну швидкими повідомленнями.

Повідомлення зашифровуються на пристрої користувача до того, як вони пройдуть через сервери Keybase, і можуть бути розшифровані тільки одержувачами. Тобто навіть інтернет-провайдер не може прочитати вміст цих повідомлень.

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