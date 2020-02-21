З'явилися ціни на процесори Intel Comet Lake-S 10 покоління

На сайтах одразу кількох європейських інтернет-магазинів засвітилися ціни нового покоління процесорів Intel. Як виявилося, серйозного збільшення цін при бажанні зробити апдейт користувачам не варто боятися.

Скільки коштуватимуть нові процесори

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Згідно з даними чеських і словацьких онлайн-ритейлерів, ціни на моделі нової лінійки CPU стартують з позначки 80 євро за молодшу модель серії Pentium G.



Ціна поцесорів Intel Comet Lake-S

Порівняльна таблиця демонструє різницю в цінах на аналогічні в ієрархії вендора процесори дев'ятого і десятого поколінь в одному і тому ж магазині – максимальна розбіжність вартості при цьому становить не більше 15 євро.

Варто враховувати, що ціни не є остаточними – до моменту офіційної появи новинок у продажу зазначені цифри можуть помітно змінитися.

Дата виходу CPU

Точна дата роздрібного дебюту десятого покоління десктопних CPU виробництва Intel виробником поки не оголошена.

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