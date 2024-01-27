Це на руку Трампу: до яких наслідків може призвести міграційна криза у США
На тлі дискусій в Конгресі США щодо змін законодавства про мігрантів загострилось протистояння між Білим домом та прикордонним штатом Техас. На жаль, цю проблему навряд чи вийде швидко вирішити, адже Америка постала перед вкрай серйозним викликом.
Цей виклик перед політичною системою може мати тривалий негативний ефект для внутрішньої стабільності США. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк.
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Про що свідчить протистояння між Вашингтоном і Техасом
Якби конфлікт між крайовою та федеральною владою у США був не настільки гострим, його можна було би вирішити значно швидше. Натомість після того, як губернатора Техасу підтримали всі інші губернатори-республіканці, це є дуже серйозним сигналом для Сполучених Штатів.
"Це є виклик централізованій системі й може призвести до громадянського конфлікту всередині країни, коли влада штатів не підкорятиметься федеральній системі", – зазначив політолог.
Такий розвиток подій є дуже вигідним Дональду Трампу, який на цьому тлі буде посилювати свою агітацію гаслами, що лише він здатен навести лад в Сполучених Штатах. Але в стратегічній перспективі це показує США як слабку країну з точки зору політичної організації.
Зараз американська політична система, яка раніше вчила весь світ найкращим принципам врядування та організації, проходить дуже серйозний тест на стійкість. І якщо Вашингтон не зможе продемонструвати цю стійкість, противники демократії у світі лише посилять свої позиції.
"З'явиться нова пропозиція більш жорсткої та вертикальної політичної системи з силою у руках. З точки зору авторитарних держав, саме сила робить владу, а з точки зору демократичних держав, владу робить свобода.
Як проблема на кордоні США розхитує стабільність держави
- Минулого року губернатор штату Техас на тлі проблем із забезпеченням безпеки кордону з Мексикою розпорядився прокласти багатокілометровий колючий дріт уздовж ріки Ріо-Гранде. Це рішення не було узгоджене із Вашингтоном, і адміністрація Байдена подала прохання до Верховного суду США втрутитись у цю справу.
- 22 січня 2024 року суд постановив, що аргументація Білого дому щодо потреби позбутися цього колючого дроту є справедливою. Відповідно, Техас був зобов'язаний прибрати колючий дріт з берега ріки.
- Однак губернатор штату відмовився це зробити, посилаючись на те, що Техас "має право на самозахист" від нелегальної міграції. Відповідно, в такий спосіб було кинуто виклик не лише адміністрації Байдена, а й судовій системі США.
- Паралельно в Конгресі частина республіканських політиків продовжує наполягати на тому, що пропозиції Байдена щодо регулювання міграції та безпеки південного кордону є недостатніми. Тому після появи рішення Верховного суду дії губернатора Техасу отримали широку підтримку від його однопартійців.
- На тепер це створило патову ситуацію, яка підважує легітимність американських органів влади найрізноманітніших рівнів. Щоб її вирішити, Конгресу потрібно все ж досягти згоди щодо нових прикордонних правил, і деякі сподівання на це все ще лунають від американських політиків.