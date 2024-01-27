Це на руку Трампу: до яких наслідків може призвести міграційна криза у США

На тлі дискусій в Конгресі США щодо змін законодавства про мігрантів загострилось протистояння між Білим домом та прикордонним штатом Техас. На жаль, цю проблему навряд чи вийде швидко вирішити, адже Америка постала перед вкрай серйозним викликом.

Цей виклик перед політичною системою може мати тривалий негативний ефект для внутрішньої стабільності США. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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Про що свідчить протистояння між Вашингтоном і Техасом

Якби конфлікт між крайовою та федеральною владою у США був не настільки гострим, його можна було би вирішити значно швидше. Натомість після того, як губернатора Техасу підтримали всі інші губернатори-республіканці, це є дуже серйозним сигналом для Сполучених Штатів.

"Це є виклик централізованій системі й може призвести до громадянського конфлікту всередині країни, коли влада штатів не підкорятиметься федеральній системі", – зазначив політолог.

Такий розвиток подій є дуже вигідним Дональду Трампу, який на цьому тлі буде посилювати свою агітацію гаслами, що лише він здатен навести лад в Сполучених Штатах. Але в стратегічній перспективі це показує США як слабку країну з точки зору політичної організації.

Зараз американська політична система, яка раніше вчила весь світ найкращим принципам врядування та організації, проходить дуже серйозний тест на стійкість. І якщо Вашингтон не зможе продемонструвати цю стійкість, противники демократії у світі лише посилять свої позиції.

"З'явиться нова пропозиція більш жорсткої та вертикальної політичної системи з силою у руках. З точки зору авторитарних держав, саме сила робить владу, а з точки зору демократичних держав, владу робить свобода.

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