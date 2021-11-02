Техніка нікуди не зникала, – Макарук припустив, що статті про стягування військ Росії замовні

Американські ЗМІ опублікували статті про те, що Росія нібито знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Водночас така інформація може бути черговою провокацією.

Про це в ефір 24 каналу розповів волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Згідно з його інформацією, статті американських ЗМІ про нарощування військ на кордоні могли замовити з Росії.

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Росіяни намагаються підняти паніку

На коментар ведучої про те, що опублікована стаття американського видання може бути замовлена Росією Михайло Макарук відповів: "Це так і є". Основні стовпи по проведенню інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) по території України, за словами волонтера, спалились раніше.

Техніка нікуди не зникала. Якщо ми говоримо про дислокації військ в Єльні, то до українського кордону по прямій там більше, ніж 200 кілометрів. Вже остерігатися має Білорусь, де до кордону 50 кілометрів. Михайло Макарук Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Михайло Макарук зазначив, що наразі мовиться про "класику інформаційно-психологічних операцій". Росіяни намагаються підняти паніку і галас, особливо в Україні. Здіймати хвилю ЗМІ – завдяки класичному переміщенню техніки найдешевшим способом – залізницею.

У Росії є свої лобісти у ЗМІ

Якщо таємне передислокування є, то про це ніхто не говоритиме. Воно рухатиметься вночі, щоб менше людей бачило, пояснив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Наразі мовиться про техніку, яка переміщується не похідним маршем у бойовому стані, а на платформах залізничної дороги. Це класична спроба демонстрації перекидання військ і техніки.

Щодо видання Politico і деяких кіл зі США, то згадаймо власне журналіста The New York Times Ендрю Крамера – росіяни теж навчилися еволюціонувати, у них є свої лобісти в ЗМІ. Вони задають теми, щоб нагнати на нас паніки. Михайло Макарук Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Інформація ЗМІ про нарощування військ – елемент для того, щоб підіймати ще більшу паніку всередині країни на тлі відвертої енергетичної війни Росії проти України та країн ЄС, зауважив волонтер.

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