"Сі фактично заперечив територіальні претензії Путіна на Україну": яка мета дзвінка Зеленському

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Опубліковані за підсумками розмови заяви обох лідерів свідчать про те, що Китай намагається відігравати активнішу роль у політичному врегулюванні війни.

Цим дзвінком Сі Цзіньпін намагається стати на бік переможців війни. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Дивіться також Чи скресла крига і чого чекати далі: що китайські ЗМІ пишуть про розмову Зеленського та Сі

Китай хоче відновити економіку

За його словами, лідер Китаю зрозумів, що у цій ситуації він не зможе впоратись з об’єднаним Заходом, як це не зміг зробити Путін. Зараз Китаю вигідно завершити війну, щоб стабілізувати ситуацію у світі та відновити економіку після пандемії коронавірусу.

Вони зрозуміли, що якщо бити лобом об стіну, то скоріше розіб’єш лоб, ніж стіну. Цього не розуміє Путін і продовжує битись об бетонну стіну. Китай не буде займати сторону того, хто програє,

– розповів Клочок.

Валерій Клочок про телефонну розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: дивитись відео

Аналітик додав, що обидва президенти за підсумками розмови опублікували доволі консолідовані заяви. Україна сподівається, що Китай допоможе, щонайменше, стримати російську агресію, а Сі Цзіньпін додав, що його країна "не підливатиме масла у вогонь".

"Зараз Сі Цзіньпін, фактично, заперечив будь-які територіальні претензії Путіна на Україну. Китай ніколи не прийме позицію Путіна. Країна має купу внутрішніх проблем та дуже залежить від зовнішніх факторів", – зазначив Клочок.

Перша телефонна розмова Сі та Зеленського з 24 лютого