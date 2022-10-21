Російської нарешті не буде: державний телеканал FreeДом перейде на іншу мову

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська повинна зникнути з України. Державний телеканал FreeДом переведуть на іншу мову.

Саме російську країна-терористка використовує для своєї пропаганди. Про це Данілов заявив в ефірі "Говорить Великий Львів", повідомляє 24 канал.

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FreeДом змінить мову ефіру

Данілов вважає, що російська мова повинна зникнути з території України взагалі. Адже вона є елементом ворожої пропаганди та промивання мізків для українців.

"Англійська є обов'язковою, наша рідна мова є обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно – ніби ми повинні з ними знайти спільну мову, ми повинні щось зрозуміти", – зауважив секретар РНБО,

Він додав, що українцям від росіян нічого не треба – нехай вони просто відстануть, "відійдуть на свої болота і квакають своєю російською мовою".

Окрім цього, Данілов розповів, що за підсумками наради за участю президента Володимира Зеленського ухвалили рішення про перехід державного каналу FreeДом з російської на англійську.

Рішення було прийнято, що починати потрібно з мови міжнародного спілкування – англійської. І інші мови будуть додаватися. Це питання сьогодні в кабінеті у президента проговорювалося на нараді",

– підкреслив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що телевізійний проєкт FreeДом розпочала українська влада спільно з провідними медіагрупами. Раніше на каналі транслювали всеукраїнський телемарафон щодо війни Росії проти України, одночасно перекладаючи ефір на російську мову.

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