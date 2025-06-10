Регіональний телеканал у США зробив сюжет про обстріл Харкова, показавши кадри з Близького Сходу

Американський регіональний телеканал з Флориди зробив сюжет про масштабний обстріл Харкова. Втім, журналісти використали відео з країни Близького Сходу.

Відео містить кадри ландшафту та вбрання місцевих жителів, які не зустрічаються в Україні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Американський телеканал використав відео з Близького Сходу у сюжеті про обстріл Харкова

Американський телеканал Local10, що базується у Флориді, під час сюжету про масований російський удар по Харкову в ніч на 7 червня використав відео, яке не має жодного відношення до України.

У матеріалі ведуча зачитувала заяву мера Харкова Ігоря Терехова, який описав обстріл як найпотужніший за весь період повномасштабної війни.

На екрані при цьому був напис "Україна" на позначення місця події, однак візуальний ряд явно не відповідав пейзажам України.

Американський телеканал видав відео з Близького Сходу за кадри обстрілу Харкова: дивіться відео

На відео видно пустельний ландшафт у місті та архітектуру, які не зустрічаються в Україні, особливо у Харкові. Ба більше, усі жінки на відео були одягнені у хіджаб, що явно свідчить про мусульманську культуру у справжній локації знятого відео.

Нагадаємо, Харків 7 червня зазнав наймасштабнішої російської атаки з початку війни, в місті пролунало 55 вибухів, окупанти атакували 3 видами озброєння.