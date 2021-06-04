Тема України може порушуватись, – Кремль про зустріч Путіна та Байдена

Глава Кремля Володимир Путін зустрінеться з американським президентом Джо Байденом вже 16 червня у Женеві. Російська сторона каже, що говоритимуть не лише про двосторонні відносини, а й про Білорусь, можуть зачепити і тему України.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС. Наразі фіксованого порядку переговорів немає.

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Путін може роз'яснити ситуацію щодо Білорусі

Президент Росії надасть очільнику Білого дому роз'яснення щодо ситуації у Білорусі. Путін, мовляв, наголосить, що не підтримує жоден санкційний тиск та втручання у внутрішні справи держави-сусідки.

Не виключаємо, що і тема України буде порушуватись,

– додав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, глави держав обговорюватимуть ті питання, які вважатимуть за потрібне. Зустріч може відбутись, як особисто, так і за участю делегацій – мовиться про найближчих радників.

Що сказав Пєсков про зустріч Путіна та Зеленського

Значно менше Пєсков повідомив про можливу зустріч президента Росії з президентом України, пише Интерфакс.

Ви всі знаєте ті пропозиції, які зробив президент пану Зеленському. Ви знаєте всі відповіді пана Зеленського. Якісь зовсім конкретні, ділові пропозиції по порядку денному по лінії Офісу Президента ми поки не отримали,

– сказав Пєсков.

Рупор Кремля також нагадав, що у Зеленського запропонували обговорити питання Криму. А це російську сторону зовсім не влаштовує, адже "не корелюється з тим, що говорить Путін".

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