Після виборів відправлять усіх, – опозиціонерка про темпи мобілізації в Росії

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про збільшення штату окупаційної армії. Складатиме він до понад два мільйони осіб.

Поки Путін має певні категорії населення, звідки беруть мобілізованих. Але після виборів підуть на фронт усі росіяни. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловила голова благодійного фонду "Русь сідящая" Ольга Романова.

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Кого забиратимуть на війну

Поки у Путіна є певні категорії населення, які поповнюють лави його окупаційної армії. Це ув'язнені, мешканці російських околиць, іммігранти з Азії.

"Він набере ці 200 – 300 – 400 тисяч з того резерву, який у нього є. Далі вибори, а потім підуть усі", – відзначила Романова.

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На думку голови благодійного фонду, після виборів Путін не стане голосно заявляти про мобілізацію, яка і так не припиняється в Росії.

Просто ходитимуть і забиратимуть людей, як це відбувається зараз. Як зараз працює так званий адміністрований нагляд. Це коли умовно осуджені чи звільнені, вони потрапляють під нагляд. Їм всім кажуть: або підписуєш контракт і йдеш в армію, або твій термін перетворюються на реальний. Гребуть з усіх кутків,

– пояснила вона.

За її словами, є облави, де забирають росіян теж. Зокрема, "квиток" на війну отримують у відраховані з ВНЗ студенти.

"Є божевільні, які йдуть добровільно під дією пропаганди чи чогось ще. Поки у Путіна все добре з людськими життями", – додала Романова.

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