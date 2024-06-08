Путін представив "теорію перемоги" у війні: в ISW вказали на її недоліки

Нещодавно Владімір Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. На ньому він виклав свою "теорію перемоги" у війні в Україні.

Аналітики ISW зауважують, що Путін вірить у здатність Росії "видавити" українські війська з окупованих територій. Також він робить ставку на відсутність додаткової допомоги Україні з боку Заходу.

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Путін розкрив стратегію війни проти України

Путін 7 червня виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де виклав свою "теорію перемоги" у війні в Україні.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ця теорія передбачає поступовий наступ російських військ без визначеного кінця, перешкоджання успішним контрнаступам України та ведення війни на виснаження.

Аналітики ISW зауважують, що Путін вірить у здатність Росії "видавити" українські війська з окупованих територій, розраховуючи на відсутність додаткової допомоги Україні з боку Заходу.

Українські сили раніше показали, що, коли вони добре забезпечені, вони можуть завадити російським військам досягти навіть незначних тактичних успіхів і почати контрнаступальні операції, які звільняють важливу в оперативному плані територію,

– зазначають в ISW.

В Інституті вивчення війни підкреслюють, що Україні потрібно якнайшвидше зупинити російську ініціативу на фронті, оскільки затягування конфлікту на руку Росії, яка отримує переваги від ведення війни на виснаження.

Однак, теорія Путіна залежить від припущення, що Захід зупинить свою підтримку України, що, на думку аналітиків, не є очевидним.

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