Тепер без е-голосування на виборах: кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг Росії
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони 16 березня зламали систему державних послуг Росії. Саме через цю систему здійснювали електронне голосування на "виборах" президента Росії.
Про це 24 Каналу заявили джерела в українських спецслужбах. Співрозмовник зазначив, що тепер росіяни мають проблеми з електронним голосуванням на виборах.
До теми Вибори під звуки вибухів: політтехнолог висміяв той стан, до якого Путін привів Росію
Кіберфахівці ГУР зламали сайт держпослуг Росії
Співрозмовник розповів, що сайт державних послуг Росії наразі "лежить". В такому ж стані перебуває і система голосування.
Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування,
– зазначило джерело.
Там також наголосили, що окрім цього, продовжують здійснювати атаки на електронні сервіси партії Владміра Путіна "Єдіная Росія". Зрештою робота кіберфахівців Головного управління розвідки триває.
У Росії тривають "вибори" президента Росії
- У Росії 15 березня розпочалося триденне голосування на так званих "виборах президента Росії". Це голосування вперше в історії країни-агресорки триватиме 3 дні – з 15 по 17 березня.
- Уже 16 березня у путінській партії "Єдіная Росія" заявили, що фіксують нібито широкомасштабні DDoS-атаки на всі електронні сервіси партії. Тимчасово призупинено роботу другорядних партійних ресурсів.
- Також на виборчих дільницях продовжують псувати виборчі дільниці. Зокрема, у скриньки з бюлетенями виливають фарби чи зеленки, або ж здійснюють підпали.
- Водночас путінські прибічники продовжують влаштовувати цирк на виборчих дільницях по всій території країни-агресорки. Так, в Якутську на виборчій дільниці влаштували "шоу" шамани, а на кількох виборчих дільницях з'явився мультиплікаційний персонаж, який росіяни використовують для пропаганди, – Чебурашка.
- Варто зазначити, що у Державному департаменті США заявили, що не визнають легітимність результатів голосування на виборах президента Росії на тимчасово окупованих територіях. У Держдепі також підтвердив визнання Сполученими Штатами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Криму як невіддільних частин України.
- До того ж голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер заявив, що Європейський парламент не визнає результати виборів президента Росії. За словами євродепутата, ці вибори "нічого спільного з демократією не мають".