Тепер без е-голосування на виборах: кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони 16 березня зламали систему державних послуг Росії. Саме через цю систему здійснювали електронне голосування на "виборах" президента Росії.

Про це 24 Каналу заявили джерела в українських спецслужбах. Співрозмовник зазначив, що тепер росіяни мають проблеми з електронним голосуванням на виборах.

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Кіберфахівці ГУР зламали сайт держпослуг Росії

Співрозмовник розповів, що сайт державних послуг Росії наразі "лежить". В такому ж стані перебуває і система голосування.

Кіберфахівці обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування,

– зазначило джерело.

Там також наголосили, що окрім цього, продовжують здійснювати атаки на електронні сервіси партії Владміра Путіна "Єдіная Росія". Зрештою робота кіберфахівців Головного управління розвідки триває.

У Росії тривають "вибори" президента Росії