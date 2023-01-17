Понад 200 квартир фактично зруйновані: яка ситуація на місці теракту в Дніпрі

Після влучання російської ракети Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі звідти відселили практично всіх людей. Станом на ранок 17 січня пошуково-рятувальні роботи тривали.

Станом на вечір 16 січня шукали 25 осіб, які зникли безвісти. Що відбувається на місці трагедії – розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Що відбувається на місці теракту в Дніпрі

Кирило Тимошенко заявив, що рятувальна операція та розбір завалів закінчаться тільки тоді, коли знайдуть тіла всіх загиблих.

Станом на вечір 16 січня, за словами заступника Андрія Єрмака:

відселений практично весь будинок;

у місті та області підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей;

буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім'ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, та тим, чиє житло постраждало.

Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку,

– заявив Тимошенко.

Також він розповів, що в місті на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі "єдиного вікна" – там жителі постраждалого будинку можуть в одному місці оформити всі потрібні документи та допомогу.

16 січня у вцілілих під'їздах відновили світло. За словами Кирила Тимошенка, щойно завершать роботу рятувальники, експерти зроблять оцінку можливості відновлення будинку.

Теракт у Дніпрі: коротко