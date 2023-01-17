Понад 200 квартир фактично зруйновані: яка ситуація на місці теракту в Дніпрі
Джерело:Офіс Президента
Після влучання російської ракети Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі звідти відселили практично всіх людей. Станом на ранок 17 січня пошуково-рятувальні роботи тривали.
Станом на вечір 16 січня шукали 25 осіб, які зникли безвісти. Що відбувається на місці трагедії – розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Що відбувається на місці теракту в Дніпрі
Кирило Тимошенко заявив, що рятувальна операція та розбір завалів закінчаться тільки тоді, коли знайдуть тіла всіх загиблих.
Станом на вечір 16 січня, за словами заступника Андрія Єрмака:
- відселений практично весь будинок;
- у місті та області підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей;
- буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім'ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, та тим, чиє житло постраждало.
Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку,
– заявив Тимошенко.
Також він розповів, що в місті на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі "єдиного вікна" – там жителі постраждалого будинку можуть в одному місці оформити всі потрібні документи та допомогу.
16 січня у вцілілих під'їздах відновили світло. За словами Кирила Тимошенка, щойно завершать роботу рятувальники, експерти зроблять оцінку можливості відновлення будинку.
Теракт у Дніпрі: коротко
- 14 січня Росія цинічно та цілеспрямовано вдарила ракетою Х-22 по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, Україна немає засобів для збиття цієї ракети, її похибка влучання може становити тільки до 600 метрів.
- На жаль, багато людей під час атаки були в зруйнованих під'їздах будинку. Станом на вечір 16 січня працівники ДСНС врятували 39 осіб (з них 6 – діти), поранені 77 осіб (з них 14 дітей). За словами Тимошенка, є декілька осіб у важкому стані, серед них – одна дитина.
- На жаль, загинули 40 жителів будинку, з них – три дитини. Рятувальники отримали 47 заявок про зниклих безвісти. З них 4 осіб знайшли живими у родичів, 18 – мертвими, ще 25 людей – шукають.
- За даними ДСНС, ще 15 січня шансів знайти живих людей під завалами майже не було.