Після вибуху в Оленівці росіяни не дали навіть бинтів, – азовець про полон

Понад рік тому Росія влаштувала теракт у Оленівці. Тоді там загинуло щонайменше 53 українських полонених, а ті, хто вижив продовжують ділитися своїми історіями.

Росіяни жахливо поводилися з українськими полоненими у Оленівці. Тим, кому вдалося врятуватися зі знищеного барака в Оленівці, не надавали жодної медичної допомоги, розповів азовець Арсен Дмитрик.

Дивіться також "Гадала, що серце вистрибне": як мати азовця, якого утримували в Оленівці, дізналася про теракт

Охоронці ходили і посміхалися, коли поранені кричали

За словами Арсена Дмитрика, полонені просили росіян дати хоча б бинти та турнікети, щоб самим надати медичну допомогу, однак ніхто цього не дочекався. Деякі охоронці ходили та посміхалися поки українські військові стікали кров'ю.

"Ми, хто міг, відтягували їхні тіла і складали під плотом. Медичної допомоги протягом кількох годин нам ніхто не надавав", – згадує військовий.

Хто такий Арсен Дмитрик? Арсен Дмитрик служить в "Азові" з 2014 року, має позивний "Лемко". Його нагороджено орденами "За мужність" II і III ступенів. Разом з іншими захисниками Азовсталі 20 травня 2022 року за наказом командування склав зброю та вийшов з території заводу. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року перебував у бараці в колонії в Оленівці на Донеччині, який підірвали росіяни. Звільнений з російського полону 21 вересня 2022 р.

Він розповів, що після вибуху з охопленого полум'ям барака полоненим довелося вибиратися самотужки, двері були зачинені. Охорона спочатку розбіглася, а тоді повернулася та намагалась зігнати бранців на бетоновану доріжку.

Полонені залишалися там кілька годин, намагаючись зупиняти кров пораненим за допомогою власної натільної білизни, в якій спали у мить теракту. Пізніше на допомогу прийшли інші полонені – медики з мінімальним набором перев'язувальнихх матеріалів.

Лише через кілька годин постраждалих повезли в лікарні Донецька. При цьому з пораненими не церемонилися: закидали в КамАЗи і везли на шаленій швидкості.

"Всіх нас завезли в центральну донецьку лікарню. П’ять будівельних КамАЗів, в яких майже сотня худющих, обгорілих, поранених, без одягу бійців. Нас просто висипали, не дали ні вилізти, ні винести побратимів", – засвідчив "Лемко".

На прощання росіяни побили полонених

Захисників Маріуполя, які пережили теракт у Оленівці, росіяни сильно побили "на прощання".

Нас привезли спочатку автобусами в Таганрог. Били нас там скажено, як востаннє. І вже тоді прийшло перше розуміння, що, ймовірно, нас везуть на обмін і вони хочуть відірватися,

– розповів Дмитрик.

За словами Дмитрика, його з товаришами літаком переправили у Москву, де забрали полонених зі слідчого ізолятора "Лефортово", тоді в Білорусь, звідки вже автобусами привезли в Україну.

Боєць розповів, що полонені, яких тримали у московському СІЗО, нічого навіть не чули про вибухи в Оленівці.

Нещодавно відбулися роковини теракту у Оленівці