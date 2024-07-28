Теракт в Оленівці, удар по Росії на відстані 1800 кілометрів: Зеленський звернувся до українців

24 Канал розкаже, про що говорив президент у зверненні.

Про що говорив президент

Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади: 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95 окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку. Обидві наші бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно. Воїни, я дякую вам за вашу стійкість і за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України,

– сказав Зеленський.

Також він відзначив 9 департамент ГУР, який "забезпечує українську далекобійність". Їхні результати справді вражають, адже бійці влучили в ціль на дистанції майже 1800 кілометрів від кордону України.