От-от мав би бути наступний обмін, але росія все порушила, – дружина командира Прокопенка

росія продовжує порушувати всі можливі домовленості. Зокрема ті, які стосуються обміну полоненими. Напередодні теракту в Оленівці стало відомо про черговий етап, але 29 липня усе змінилось.

Як розповіла в інтерв'ю 24 каналу дружина захисника "Азовсталі" Дениса Прокопенка з позивним "Редіс" Катерина, ворог вкрай непередбачуваний. І теракт 29 липня в колонії в Оленівці вкотре це підтверджує.

Читайте також Маємо достатньо доказів про сплановане масове вбивство полонених в Оленівці, – Україна в ОБСЄ

Планувався наступний обмін

Теракту в Оленівці передували плани про наступний обмін. Катерина Прокопенко підкреслила, що всі ми побачили, що перший таки відбувся. І вже жевріла надія на те, що ситуацію вдалось взяти під свій контроль. А отже, невдовзі й решта захисників "Азовсталі" зможуть повернутись до своїх рідних і близьких.

Я думаю, що і представники влади сподівалися на те, що процес запущений, обмін відбувся і от-от мав би бути наступний обмін. Але ж бачите, росія непередбачувана. Тому у всіх терактах можна звинувачувати лише росію,

– наголосила вона.

Дружина "Редіса" наголосила на тому, що ніхто не може передбачити, якими будуть наступні кроки країни-агресорки. Адже ніхто не очікував, що замість другого обміну весь світ сколихнуть новини про обстріл Оленівки 29 липня. Катерина Прокопенко підкреслює, що для рідних захисників "Азовсталі" цей теракт став загадковим.

Що стосується можливого другого обміну, то рідні українських військовополонених теж не все знають. Катерина Прокопенко лиш зазначила, що у звітах розвідки йшлось про плани організувати другий обмін. Якщо узагалі говорити про це питання, то воно засекречене.

Рідні просять не поширювати "зраду"

В інтерв'ю дружина "Редіса" також звернулась до українців. Вона попрохала їх не поширювати "зраду" та не шукати в Україні винних у теракті в Оленівці. Катерина Прокопенко підкреслила, що відповідні наративи грають на руку лише ворогові. Натомість нам зараз потрібно бути об'єднаними та не забувати, що у всьому винна цілком і повністю росія.

За її словами, ворог зараз робить усе для того, щоб українці зневірились та втратили надію у перемогу. Тож якщо ми не припинимо звинувачувати один одного в тому, що сталось, нікому буде проводити щоденну боротьбу як за державу, так і захисників "Азовсталі".

Варте уваги – щемлива історія маріупольчанки, чоловік якої був в Оленівці: дивіться відео