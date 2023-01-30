Буде одним зі звинувачень на трибуналі, – Зеленський про пів року з дня теракту в Оленівці

29 січня минуло пів року з дня кривавого теракту росіян в тимчасово окупованій Оленівці в Донецькій області, унаслідок якого загинули десятки українських воїнів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що ця подія буде одним зі звинувачень проти Росії на трибуналі.

Президент підкреслив, що Україна не дозволить світові забути про цей злочин. Володимир Зеленський наголосив, що усі винні в трагедії в Оленівці неодмінно будуть покарані.

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Зло та підлість завжди програють

Глава держави наголосив, що ми пам'ятаємо кожного загиблого воїна і зараз боремося для того, аби кожен, хто винен у їхній смерті, був покараний. І так неодмінно буде.

Володимир Зеленський вкотре висловив впевненість у тому, що Росія неодмінно програє, після чого на військових злочинців чекає трибунал, на якому вони відповідатимуть за скоєне. зокрема за теракт в Оленівці.

Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора. Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього,

– наголосив Зеленський.

Теракт в Оленівці: головне

29 липня 2022 року на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули полонені українці, які перебували в ізоляторі. Росіяни одразу ж почали заявляти про нібито український обстріл, хоча дивним є те, що "працівники" колонії не постраждали. Експерти переконані, що росіяни могли влаштувати теракт за допомогою термобаричної зброї.

Ще у жовтні речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік зауважував, що місія ООН зі з'ясування фактів не приїде до ізолятора в Оленівці, адже не має необхідних гарантій безпеки. Очевидно, що їх відмовлялась надавати російська сторона.

12 січня після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста з Оленівки вдалося повернути тіла 54 загиблих захисників. Зараз триває ДНК-експертиза для ідентифікації усіх загиблих.