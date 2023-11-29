Високопоставлений росіянин: ЗМІ встановили, хто керував колонією в окупованій Оленівці

Українське видання The Kyiv Independent провело розслідування стосовно тих росіян, які утримували та катували українських полонених в Оленівці. І назвали ім'я того окупанта, який керував колонією.

Звісно ж, відповісти мають усі окупанти, які вбивали наших військових і цивільних. Але ініціатор звірств в Оленівці має цілком конкретне прізвище, як установили журналісти.

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Хто відповідальний за злочини проти українців в окупованій Оленівці

Імовірно, роботу табору для військовополонених Оленівка, розташованого на окупованих територіях Донецької області, курував перший заступник начальника московського управління Федеральної служби виконання покарань Росії Кирило Попов,

– ідеться в матеріалі.

Можливо, він відвідував окуповану частину Донеччини з 16 травня по 17 червня 2022 року. Принаймні його бачили в таборі для військовополонених в Оленівці – це підтвердили троє українських військових. Попов віддавав накази та координував роботу інших співробітників колонії.

А ще він спілкувався із першим заступником директора Федеральної служби виконання покарань Росії Рустамом Степаненком і тими, хто "курував" військовополонених.

"У червні 2022 року підконтрольні російській владі ЗМІ повідомили про зростання співпраці між пенітенціарними системами на окупованих територіях Донецької області та Росії. У деяких репортажах містилося фото зібраних на нараду чиновників, зокрема Попова, якого називають "командувачем угруповання Федеральної служби виконання покарань Росії в (так званій) Донецькій народній республіці", – пише The Kyiv Independent.

Журналісти зателефонували окупанту, але він відмовився від коментарів.

У 2013 – 2016 роках Попов був заступником начальника ФСВП у Кіровській області. У нього є дружина і донька. Рік тому він обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків начальника московського ФСВП (рос. УФСИН).

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Росія має відповісти за свої звірства