Про підрив Запорізької АЕС Україна може дізнатися лише через кілька годин, – "Енергоатом"

Росіяни готують теракт на ЗАЕС. У разі підриву атомної станції Україна зможе дізнатися про це лише через декілька годин.

Наша держава наразі не має прямого доступу до радіаційного контролю через загарбників. Про це під час пресконференції заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє 24 Канал.

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Котін зазначив, що наразі прямий радіаційний контроль перебуває у руках росіян.

На сьогодні ми маємо датчики радіаційного моніторингу на контрольованій Україною території на правобережжі, і по цих датчиках ми будемо відстежувати. Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції, ми будемо мати інформацію через декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально через декілька хвилин ми будемо мати цю інформацію,

– пояснив президент "Енергоатому".

Своєю чергою, міністр енергетики Герман Галущенко сподівається, що присутні на станції представники МАГАТЕ в разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це до штаб-квартири агентства та Україні.

"Коли, не дай Боже, подія станеться, ми не будемо бачити саму подію, коли вона станеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу, і це впливає на весь процес", – заявив Галущенко.

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