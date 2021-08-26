Теракти в Кабулі: Байден скасував важливу зустріч, а Джонсон зібрав екстрене засідання

Поблизу аеропорту Кабула сталось два вибухи, внаслідок яких загинули понад 40 осіб. Через це Джо Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю, а Джонсон зібрав екстрене засідання.

Про ймовірність теракту уряди країн попереджали людей. Проте все одно відомо про понад сотню постраждалих.

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Байден проводить консультації щодо Афганістану

Ізраїльський журналіст Барак Равід у твітері написав, що Джо Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю Нафталі Бенет. Причина у тому, що Президент США проводить консультації щодо Афганістану.

Білий дім повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю поки що не виходити з готелю на зустріч з Байденом, яка планувалася розпочати об 11:30,

– розповів Равід.

Він запевнив, що про це йому повідомив ізраїльський чиновник. Видання АР написало, що зустріч Байден відклав на невизначений час.

Джонсон зібрав екстрене засідання

Видання The Guardian повідомило, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон скликав засідання надзвичайного урядового комітету. Це трапилось після вибухів в Кабулі.

Сам Джонсон у твітері повідомив, що засуджує "варварський теракт у Кабулі, під час якого загинули афганці та військовослужбовці США". Він також запевнив, що Велика Британія продовжує докладати зусиль для евакуації людей.

Генсекретар НАТО засудив теракт

Я рішуче засуджую жахливий теракт біля аеропорту Кабула. Мої думки з усіма постраждалими та їхніми близькими,

– написав Єнс Столтенберг.

Генсек Альянсу також запевнив, що "пріоритетом залишається якнайшвидша евакуація якомога більшої кількості людей на безпечне місце".

Коротко про теракти в Кабулі