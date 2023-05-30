"Смішно слухати": як мер Харкова відреагував на абсурдні заяви губернатора Бєлгородської області

Мер Харкова відповів на заяву губернатора Бєлгородської області. Останній нібито "придумав", як "розв'язати проблему обстрілів" у регіоні.

В'ячеслав Гладков запропонував окупувати усю Харківську область. Цю заяву міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував виданню "Настоящее Время", назвавши її нісенітницею, пише 24 канал.

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Що сказав мер Харкова на заяви Гладкова

Смішно це слухати. Бєлгородська область сприймається в Харкові виключно як "БНР" (Білгородська Народна Республіка – 24 Канал). Тому нехай те марення, яке він виголосив, буде втішним для нього,

– пояснив Терехов.

Міський голова зазначив, що російські загарбники намагалися захопити Харків з 24 лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабної війни Росії проти України. Проте вже у вересні 2022 року окупанти майже повністю покинули регіон.

Терехов пригадав росіянам історію

Ігор Терехов зауважив, що все населення Бєлгорода – це всього один район Харкова.

Теж для історії: колись дуже давно була Харківська область, до складу якої входило місто Бєлгород. До цього ми не йтимемо. Але те, що сьогодні стосується суверенітету та територіальної цілісності, то Україна – суверенна держава, Харків – українське місто, було, є і буде ним,

– заявив мер.

Як мер Харкова відповів на слова губернатора Бєлгородщини: дивіться відео

Варто зазначити, що у червні 1919 року місто Бєлгород та вся територія тодішнього Бєлгородського повіту були зайняті військами збройних сил півдня Росії. Останніх називали добровольчою армією Владіміра Май-Маєвського. Варто зазначити, що Бєлгородщина входила до складу Харківської області півдня Росії до кінця 1919 року.

Що цьому передувало

На фоні обстрілів Бєлгородської області губернатор Гладков запропонував окупувати усю Харківську область, включно з Харковом. Він заявив, що мовитиметься нібито про "приєднання". На думку Гладкова, це мало б врятувати їх від обстрілів.

Далі він бідкався, що нібито у Бєлгородську область з моменту початку повномасштабної російсько-української війни зайшли мінімум 5 "диверсійних груп". Проте йому варто нагадати, що заяви про вхід у Бєлгородську область робили тільки Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які складаються виключно з росіян.