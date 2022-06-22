Територіальна цілісність має переважати, – Токаєв про заяву щодо невизнання бойовиків на Донбасі

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пояснив свою заяву про невизнання квазіреспублік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема він наголосив на пріоритеті територіальної цілісності.

Про це Касим-Жомарт Токаєв заявив під час виступу на Катарському економічному форумі 21 червня. Президент Казахстану наголосив на підтримці територіальної цілісності України.

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Територіальна цілісність – головне

Касим-Жомарт Токаєв, пояснюючи свою заяву з Петербурзького економічного форуму зазначив, що головною є територіальна цілісність. Саме це є причиною того, що Казахстан не визнаватиме квазіутворення.

Висловлюючи наш підхід щодо територіальної цілісності держав, я, звісно, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. На мою думку, територіальна цілісність держав має переважати,

– наголосив Токаєв.

Коментуючи війну в Україні Токаєв говорив про необхідність відновлення переговорного процесу. Називаючи себе другом України та Росії, президент Казахстану заявив, що готовий надати можливості для проведення переговорів.

Щоправда, війну в Україні Токаєв так і не назвав війною. А наприкінці інтерв'ю він заявив, що радий мати хороші відносини з російським диктатором Путіним.

Заява Токаєва про невизнання квазіреспублік

Під час виступу на Петербурзькому економічному форумі, який організувала країна-агресорка, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме бойовиків на Донбасі. Щобільше, у присутності Путіна Токаєв назвав утворення на тимчасово окупованому українському Донбасі квазіреспубліками.

Заява Токаєва одразу викликала ажіотаж, адже він заявив про невизнання квазіутворень безпосередньо перед російським диктатором.

Крім слів Токаєва, економічний форум запам'ятався черговий фейл Путіна. Намагаючись вимовити ім'я та по-батькові казахського президента – Касим-Жомарт Кемельович – очільник Кремля знову зганьбився і видав набір звуків. Цікаво, що проблема з вимовою імені Токаєва у кремлівського диктатора триває вже щонайменше пів року.

Ще одна різка заява Токаєва

Прибічник Путіна та очільник Чечні Рамзан Кадиров накинувся на членів Організації договору про колективну безпеку зі звинуваченням, що нібито "Росія всіх рятувала", але зараз члени ОДКБ їх не допомагають. Згадав Кадиров і про протести в Білорусі та Казахстані, і про війну в Нагірному Карабасі.

Однак відповідь Токаєва не забарилася. Президент Казахстану зазначив, що під час протестів у січні 2022 року країну "рятувала" не Росія, а ОДКБ.

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