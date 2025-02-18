"Це не зрада інтересів": Зеленський зробив заяву про долю окупованих Росією територій

Володимир Зеленський раніше вже казав, що Україна не має сил для того, аби повернути загарбані землі військовим шляхом. Президент розповів про наміри Києва щодо окупованих територій.

17 лютого президент Зеленський прибув до Анкари для зустрічі із турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Під час спілкування з українською та кримськотатарською громадами глава держави висловився щодо повернення окупованих територій, передає 24 Канал.

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Що буде з окупованими територіями

Президент вкотре підкреслив, що Конституція України не дозволяє їй визнавати окуповані території російськими. Він зауважив, що у цьому питання не може бути жодного компромісу.

Водночас Зеленський додав, що Україна прагне повернути свої землі дипломатичним шляхом. У такий спосіб вона зможе зберегти найцінніше – людські життя.

Гарант зауважив, що дипломатичний шлях не передбачає здачу інтересів чи порушення суверенітету держави.

Раніше Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є гарантією безпеки для Росії, оскільки це запорука того, що Київ не повертатиме захоплені окупантами землі військовим шляхом.