На територію дитячої лікарні у Києві впали уламки ракети
Ворог атакував територію України "Кинджалами". Уламки збитої ракети впали на території дитячої лікарні у Києві.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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Уламки збитих ракет впали біля лікарні
Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що уламки впали на території дитячої лікарні в Оболонському районі. За його словами, уламків ракет було декілька.
На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце,
– заявив Кличко.
Перед цим у Києві чули щонайменше 2 потужні вибухи. У мережі попередньо повідомляли про роботу систем та засобів ППО.
До слова, у мережі повідомляли про кілька груп пусків ракет. Зокрема вибухи також чули й у Вінницькій та Хмельницькій областях.