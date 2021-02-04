Непрохані гості з Росії: на територію Естонії залетів військовий літак

4 лютого 2021 , 17:53
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Російський військовий літак Іл-76МД незаконно залетів на територію Естонії 3 лютого 2021 року. Таке порушення є "традиційним" для РФ, проте цей індицент зафіксований вперше за 2021 рік.

Джерело: Сили оборони Естонії

Інформацію про це оприлюднили 4 лютого. Літак перебував над Естонією приблизно 1 хвилини.

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Що відомо

  • Інцидент трапився 3 лютого, приблизно о 12:00. Літак пролетів над островом Вайндлоо.
  • Літак летів із ввімкненим передавачем. Однак при перетині державного кордону Естонії радіоконтакту з естонською авіадиспетчерською не було.
  • У четвер, 4 лютого, посла Росії в Естонії, викликали у МЗС. Йому оголосили відповідну ноту.

Попередні інциденти

Російський літак, що залетів на територію Естонії, був першим у 2021 році. Однак випадки, коли російські військові літаки незаконно порушують територіальний кордон Естонії, є регулярними.

Коли ще таке траплялось

  • 10 липня 2018 року – російський літак Іл-96 порушив повітряний простір Естонії в Балтійському морі.
  • 16 липня 2018 року – літак Путіна порушив повітряний простір Естонії.
  • 12 березня 2018 року – літак Іл-76 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії.
  • 15 травня 2019 року – угорські винищувачі вдруге за добу перехопили два літаки РФ Іл-22 та Су-27.
  • За 2015 рік російські винищувачі порушили кордон Естонії 266 разів.
  • За 2017 рік – близько 130 разів.