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      Термінал Allseeds Black Sea – №1 постачальник української олії на експорт

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      Термінал Allseeds Black Sea – №1 постачальник української олії на експорт
      Термінал Allseeds Black Sea – №1 постачальник української олії на експорт / Фото з відкритих джерел

      Термінал рослинних олій Компанії Allseeds Black Sea вийшов на 1-е місце у сезоні 2019/20 серед терміналів України, переваливши на експорт 211 тисяч тонн олії або 20% від загальної кількості по країні, – йдеться у звіті Агентства Stark Shipping.

      На другій позиції – EVERI (207 тисяч тонн), на третьому – Risoil (135 тисяч тонн), далі – UPSS (40 тисяч тонн), Delta-Wilmar (28 тисяч тонн) та інші.

      Такий "ривок" ABS став можливим завдяки інвестиціям Компанії в розвиток Терміналу: нарощування резервуарного парку з 42 до 100 тисяч тонн, насосного господарства, що дозволило збільшити швидкість завантаження до 1200 т/год, збільшення до 7 точок навантаження суден на 5 причалах ТІСа, а також розширенню клієнтської бази.

      У поточному сезоні Компанія Allseeds також в 4-ці лідерів – експортерів олії з України: 109 тисяч тонн або 10%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Експорт
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