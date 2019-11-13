Термінал Allseeds Black Sea – №1 постачальник української олії на експорт

Термінал рослинних олій Компанії Allseeds Black Sea вийшов на 1-е місце у сезоні 2019/20 серед терміналів України, переваливши на експорт 211 тисяч тонн олії або 20% від загальної кількості по країні, – йдеться у звіті Агентства Stark Shipping.

На другій позиції – EVERI (207 тисяч тонн), на третьому – Risoil (135 тисяч тонн), далі – UPSS (40 тисяч тонн), Delta-Wilmar (28 тисяч тонн) та інші.

Такий "ривок" ABS став можливим завдяки інвестиціям Компанії в розвиток Терміналу: нарощування резервуарного парку з 42 до 100 тисяч тонн, насосного господарства, що дозволило збільшити швидкість завантаження до 1200 т/год, збільшення до 7 точок навантаження суден на 5 причалах ТІСа, а також розширенню клієнтської бази.

У поточному сезоні Компанія Allseeds також в 4-ці лідерів – експортерів олії з України: 109 тисяч тонн або 10%.