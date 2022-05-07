Термінатор на службі: прикордонники похвалились бойовим псом, який ненавидить окупантів
Прикордонники України теж мають хвостатого помічника. Собаку звуть Термінатор, він знайшов наших військових сам, прийшов до них, коли ті чергували на блок-посту.
Військові нагодували собаку та вирішили залишити його для спільної служби. А Термінатором назвали через те, що у нього різнокольорові очі, а це нагадало воїнам відомого кіногероя.
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Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів,
– ділиться один із прикордонників.
Термінатор не перший із чотирилапих військовослужбовців. У нього вже є чимало колег, наприклад, пес-піротехнік Патрон, який став справжньою зіркою соцмереж та улюбленцем українців.
Улюбленець прикордонників – пес Термінатор / Фото Держприкордонслужби України
Також у ЗСУ служить бельгійська вівчарка Алмаз – він також допомагає розміновувати вже звільнені території.
Зірковий пес-піротехнік Патрон: що відомо про чотирилапого воїна
- 2-річний песик, який має кличку Патрон – це собака-піротехнік та талісман Служби України з надзвичайних ситуацій, завдяки його малій вазі, може безпечно шукати вибухівку.
- За даними ДСНС, до 19 березня Патрон встиг виявити понад 100 одиниць мін та вибухівки, яку розкидали російські окупанти під час відходу з Чернігова.
- Патрон має свій іменний жилет із ручкою – так рятувальникам можна легко переносити песика, не змушуючи його втомлюватися. Також Патрон має сторінку в інстаграмі – за його роботою вже стежать понад 60 тисяч фоловерів у соцмережі, а нещодавно на сторінці песика почали з'являтись фото із відомими українцями.
- Патрон став одним із символів українського спротиву загарбницьким діям Росії, а також улюбленцем митців з України та світу. Песика зобразили на десятках художніх робіт. Крім того, Укрпошта анонсувала колекційну марку із Патроном.
- Патрон вже встиг відвадати дитячу лікарню "Охмадит", де проводили терапію для діток, що постраждали внаслідок російської агресії проти України.
Чотирилапий пес-розмінувальник Патрон допомагає шукати вибухівку: дивіться відео