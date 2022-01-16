Терміново надайте зброю, – посол України звернувся до глави МЗС Німеччини

Посол Андрій Мельник звернувся до очільниці німецького МЗС перед її поїздкою до Києва та Москви. Андрій Мельник закликав Берлін негайно погодити постачання зброї в Україну.

Дипломат наголосив, що люди в Україні вкрай розчаровані. Адже небажання або навіть відмова Німеччини від поставок зброї "дуже засмучує".

Раніше Німеччині слід переглянути підхід до надання Україні оборонної зброї, – посол

Мельник: Коаліційна угода – "не Біблія"

Тож тепер, за словами Мельника, "настав момент істини щодо того, хто справжній друг". При цьому, він згадав про коаліційну угоду нового федеративного уряду. Вона передбачає обмежувальну політику щодо постачання зброї у кризові райони. Втім, наголосив український посол, цей документ "не є Біблією".

Посол про загрози з боку Путіна

Раніше очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що Берлін прагне не допустити ескалації. Втім, закликала вирішувати конфлікт лише дипломатією.

Мельник підкреслив, що зараз світу постав перед небезпекою масштабної війни у Європі. До того ж – найгіршої з часів Другої світової у 1945 році. "Державності України загрожує російський президент Володимир Путін. Українці мають право на самооборону", – додав дипломат.

Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністерки закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні й поставити необхідне оборонне озброєння,

– додав він.

Бербок їде в Україну та Росію

17 січня нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прилетить з візитом у Київ. Вона спілкуватиметься з українськими посадовцями про війну на Донбасі та загрози у сфері енергетичної безпеки.

В українського МЗС наголосили, що Бербок "узгодить єдину потужну переговорну позицію щодо Росії". Адже вже наступного дня вона вирушить у Москву, аби обговорювати "гарантії безпеки".

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