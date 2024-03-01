У Тернопільській області після втрати свідомості помер чоловік: йому стало погано в ТЦК
Джерело:Поліція Тернопільщини
У Тернопільській області у лікарні раптово помер 49-річний чоловік. До медичного закладу його доправили з Територіального центру комплектування.
Саме у ТЦК та СП у місті Бучач чоловік втратив свідомість. Наразі правоохоронці вивчають обставини цього інциденту.
До теми У ТЦК розповіли, з якою періодичністю треба проходити ВЛК, і як оскаржити її висновки
У Тернопільській області чоловік помер після втрати свідомості
У поліції Тернопільщини розповіли, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у чоловіка напад судом, в анамнезі – епілепсію.
Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено,
– зазначили правоохоронці.
Поліцейські направили тіло чоловіка на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про інцидент були офіційно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з приміткою, що вказує на можливість природних причин смерті чоловіка.
Про цю подію висловився начальник ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що у межах розслідування цього кримінального провадження проведуть повну, всебічну та об'єктивну перевірку, щоб з'ясувати обставини смерті чоловіка.
"Слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків, родичів потерпілого", – сказав поліцейський.
Після того, як про інцидент стало відомо, за даними видання "20 хвилин", у Бучачі близько 50 осіб прийшли до будівлі міської ради й вимагали, щоб до них вийшли працівники ТЦК та міської влади. На місці були присутні військком та поліція.
У Рівненській області помер чоловік після 3 днів від мобілізації
- У Рівненській області 16 лютого помер 29-річний Ігор Мельник. Це сталося через 3 дні з моменту його мобілізації.
- Рідні хлопця повідомили, що 14 лютого їхній син вийшов з дому, аби піти на прийом до лікаря через погане самопочуття, але додому так і не повернувся. Пізніше Ігор зателефонував до рідних та сповістив, що проходить ВЛК.
- Через два дні чоловік помер у психіатричній лікарні, куди його доправили через погане самопочуття. За словами сестри Ігоря, він мав проблеми зі здоров'ям, зокрема, високий тиск та епілепсію.
- Речниця Рівненського обласного ТЦК Тетяна Кмерістова розповіла, що станом на зараз для мобілізованих процес проходження ВЛК спрощений. Тому, таких лікарів, як психіатр і нарколог, у переліку обов'язкових немає, через що і хлопець міг загинути.