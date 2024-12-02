Внаслідок атаки "Шахедів" у Тернополі спалахнула багатоповерхівка

У Тернополі було чути вибухи. Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для регіону.

Після 00:00 у Тернопільській області залунала повітряна тривога через загрозу "Шахедів". За півтори години в областному центрі прогриміли вибухи, передає 24 Канал.

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Вибухи у Тернополі

Біля 01:00 моніторингові канали повідомили про підліт дрона до Тернополя. Вже за кілька хвилин у місті було чути роботу ППО, зокрема мобільно-вогневих груп. Десь після 01:12 пролунали вибухи.

Пабліки стверджували, що дрон над Тернополем збили. Внаслідок падіння уламків загорілися три квартири в житловій багатоповерхівці.

Людей евакуйовують. На місці працюють екстренні служби. Про потерпілих наразі невідомо. Пожежу, попередньо, ліквідували.

Пізніше з'явилося офіційне роз'яснення від мера Тернополя Сергія Надала. За його словами, ворог знову атакував місто дронами.

Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі – згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою,

– йдеться у повідомлення міського голови.

Наслідки атаки "Шахедів" на Тернопіль 2 грудня / Фото соцмережі

Нагадаємо, що вночі 26 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Тернопільщині, що призвело до знеструмлення 70 відсотків території.

До слова, зранку 1 грудня російські військові атакували безпілотником громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Загинули троє людей, серед яких волонтерка Римма Бараненко.