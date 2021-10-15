Терористи у Кремлі: представників "Талібану" запросили в гості на переговори в Росію

Представники "Талібану" приїдуть на зустріч у Москву. Переговори у російській столиці проведуть вже 20 жовтня.

Про це заявив спецпредставник президента Росії по Афганістану Замір Кабулов. За його словами, російська сторона конструктивно висловить свої претензії. Однак у Москві не очікують відразу будь-яких проривів в переговорах.

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Володимир Путін наразі утримається від особистого спілкування з урядом ісламістів. Переговори пройдуть без нього.

Зустріч щодо Афганістану 19 жовтня

Зауважимо, що 19 жовтня відбудеться зустріч у форматі "розширеної трійки" щодо Афганістану. Її учасниками стануть США, Росія, Китай і Пакистані. На ній мають спробувати виробити спільну позицію щодо мінливої ​​ситуації в Афганістані.

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