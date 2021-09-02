Терористи "Талібану" заборонили жінкам бути міністерками в Афганістані

Жінки не зможуть обіймати посади міністерок у так званому уряді бойовиків "Талібану". Водночас жінки все-таки зможуть відігравати певну політичну роль, якщо дотримуватимуться умов терористів.

Представник "Талібану" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявив, що бойовики сформують свій так званий уряд вже найближчим часом. Терористи наголошують на його інклюзивності.

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Жінки зможуть відігравати певну роль у так званому уряді. Однак вони будуть змушені носити хіджаб та дотримуватися афганського законодавства.

Окрім того, бойовики повідомили, що не хочуть бачити при владі колишніх представників уряду Афганістанану. Водночас терористи заявили: життю цим політиків нічого не загрожує. Вони можуть вільно виїхати з країни.

Посади обіймуть лідери бойовиків

За даними ЗМІ, таліби фактично завершили формування свого так званого уряду. Найважливіші посади у ньому обіймуть ватажки бойовиків.

"Державні органи" бойовики формуватимуть за принципом Ірану.

Верховним лідером може стати Хайбатулла Ахундзада.

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