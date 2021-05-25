Терористична країна в дії, – Огризко про те, що об'єднує Росію та Білорусь

Майже всі країни засудили дії білоруського самопроголошеного голови Олександра Лукашенка та вказали на те, що затриманий журналіст Роман Протасевич має бути негайно звільнений. Однак лише Росія підтримує такі вчинки.

Про це повідомив ексміністр закордонних справ України Володимиром Огризко. Він додав, що подібні інциденти – це те, що об'єднує Білорусь та Росію.

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За його словам, ми повинні розуміти, що мовиться про спорідненість дій та ідеологій цих двох держав.

Це фактично називається – терористична країна в дії,

– заявив Огризко.

Тому, як він наголосив, ми повинні чітко провести лінію розмежування між цивілізованим світом та Росією й Білоруссю. У цьому випадку, як він запевнив, це між цими країнами можна поставити знак "дорівнює".

Увага!

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрітись з Путіним 28 травня. Про це повідомили в низці ЗМІ із посиланнями на власні джерела.

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