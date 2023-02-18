У терористів – косоокість, – Гамалій розповів про місця ударів по Хмельницькому

Вранці 18 лютого окупанти здійснили чергову ракетну атаку по території України. Відомо, що влучання зафіксували у Хмельницькому.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в ефірі телемарафону розповів про наслідки ракетної атаки. За його словами, близько 9:00 терористи завдали 2 ракетних удари по місту.

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Куди влучили ворожі ракети

Гамалій розповів, що одна ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, однак станом на 11:00 її ліквідували.

Терористи – косоокі, їм немає різниці, куди стріляти,

– сказав очільник ОВА.

Наразі відомо про 2 поранених: чоловік отримав осколкове поранення ноги, постраждала також жінка, яка перебувала поблизу місця прильоту.

Гамалій зазначив, що їхній стан – стабільний. Медики надають необхідну медичну допомогу постраждалим.

Очільник ОВА розповів, що пошкоджень зазнали декілька багатоповерхівок. Ударною хвилею у квартирах повибивало вікна і двері. Крім того, пошкоджень зазнали й автівки, які були припарковані поруч.

Наразі всі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

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