Тест на чесність: у яких містах України повернули найбільше "загублених" гаманців

Співзасновник Monobank Михайло Рогальський перевірив українців на чесність. У п'яти найбільших містах України він "випадково загубив" 50 гаманців з грошима. У якому місті українці повернули найбільше гаманців – читайте далі.

В експерименті взяли участь мешканці Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси. Результати тесту на чесність Рогальський показав у відео на ютубі.

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Умови експерименту

Для експерименту Рогальський купив 50 однакових гаманців, у 40 з них він поклав по 50 гривень, у 10 – по 500. Також у кожен гаманець він поклав карту Monobank, пін-код до неї та візитку.

Перш ніж гаманці потрапили в міста, стався перший сюрприз: три волонтера повідомили, що у посилках частина гаманців виявилася без грошей.



У кожен гаманець поклали візитки / Скріншот з відео Михайла Рогальського

Результати тесту на чесність

У різних містах гаманці "загубили" у центі, громадських містах та навіть у вбиральнях.

Скільки гаманців повернули:

​Київ – 4.

Харків – 5.

Дніпро – 4.

Львів – 2.

Одеса – 0.

Загалом з 50 гаманців спробували повернути цілими лише 15. А з 33 гаманців, які не повернули, у 14 випадках люди спробували зняти гроші з картки.



Результати тесту на чесність / Скріншот з відео Михайла Рогальського

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